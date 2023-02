Britské ponorky a další novinky ve World of Warships

V únoru přichází do World of Warships spousta nového obsahu - do předběžného přístupu přicházejí britské ponorky, kampaň s australskou tematikou a návrat klanových bitev.

S britskými ponorkami, které přicházejí do Early Access, kampaní s australským lehkým křižníkem, která čeká na konci, a novou sezonou klanových bitev je tato aktualizace požehnáním pro všechny hráče. Kromě toho všeho přidali tvůrci World of Warships také řetězec několika speciálních bojových misí, v jejichž cíli čekají celoamerické ceny.

Britské ponorky se noří do předběžného přístupu

Od 2. března se do Early Access dostanou tři historické britské ponorky. Undine, Sturdy a Thrasher vstoupí do hry spolu s několika stálými kamuflážemi a dalšími zajímavými odměnami. Tato hlubokomořská plavidla nabízejí hodnotu v podobě manévrovatelnosti a rychlého nabíjení akustických torpéd, avšak jejich omezené zásahové body budou od hráčů vyžadovat obratnost v pohybu. Na těchto podmořských lodích se také setkáte se standardním vybavením ponorek, včetně Skupiny pro kontrolu škod, Podmořského dohledu a Hydrofonu.

Spolu s těmito doplňky přichází i speciální kolektivní řetězec bojových misí, po jejichž splnění budou hráči obdarováni jak speciální pamětní vlajkou, tak britskými žetony.

Kampaň Královna moří přichází

Ve formátu třítýdenní kampaně Královna moří se hráči vydají na speciální dobrodružství s pirátskou tematikou, které sleduje cestu australské pirátky na její výpravě za útěkem z kontinentu na palubě bájné lodi. Cestou mohou hráči získat spoustu pirátských žetonů - dočasných surovin, které lze vyměnit za dvě cenné ceny - australský lehký křižník Brisbane a velitelku Matildu Kellyovou. Díky silné protivzdušné obraně, která zahrnuje deset děl hlavní baterie ráže 152 mm a rozšířenou torpédovou výzbroj pro ničení pod vodou, je Brisbane cenným doplňkem každé flotily a za jeho kormidlem sedí doprovodná komandérka Kelly s 19 body dovedností.

Čekají na vás celoamerická ocenění

Bojové mise se však neomezují pouze na britské ponorky. Až do konce února se hráči mohou vydat na řetězec bojových misí, jejichž splnění jim přinese řadu celoamerických odměn včetně velitelské sochy Svobody, vybavené vlastním unikátním hlasovým projevem a americkými žetony. Hráči si také mohou výměnou za žetony nebo napříč náhodnými balíčky dublonů zajistit trvalé maskování, pamětní vlajku a řadu dalších hvězdami posetých dobrot.

Sezona klanových bitev "Salamander"

V závěru aktualizace 12.1 se hra dočká také 20. sezony klanových bitev. Od 20. února až do 10. dubna se hráči s loděmi úrovně X mohou spojit a zapojit se do bitvy sedmi proti sedmi, ve které se utkají v síle a strategii. Jako obvykle, aby byly zachovány rovné podmínky, existuje několik omezení pro lodě s vyloučením letadlových lodí a ponorek, stejně jako limit pro bitevní lodě.

V aktualizaci 12.1 je do hry přidán také další Battle Pass, tři souboje začínající 20. února a několik vizuálních a technických změn napříč celou hrou.