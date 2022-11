Bulánci příští týden vstupují do předběžného přístupu

Legendární česká hra Bulánci dostane pokračování v novém kabátku. O tom se už nějakou dobu ví, byl to totiž předchozí rok, kdy vývojáři díky fanouškům vybrali 7,3 milionu korun na tvorbu hry. Po několika dlouhých měsících hra vstupuje do předběžného přístupu, a to již příští týden.

Čeští vývojáře ze studia SleepTeam se proslavili hrou Bulánci. Ta vyšla před 21 lety a agresivní polštáře se staly hitem. Minulý rok vývojáři oznámili, že plánují pokračování, které poběží na jiném enginu a s lepší grafikou.

Aby hra mohla vyjít, od svých fanoušků vývojáři požadovali 500 000 Kč v rámci Startovače, aby mohl vývoj začít. Fanoušci přání SleepTeamu vzali a hodili ho do koše. Místo požadovaného půl milionu totiž vybrali 7,3 milionu korun! Vývojáři tak nelenili a už příští měsíc vstupují do předběžného přístupu se svou hrou.

Plné vydání hry ještě bude nějakou dobu trvat. Do předběžného přístupu, kde budou opravovat různé chyby, ale vývojáři míří už příští týden se začátkem slev na Steamu. Ty se vztahují na české a slovenské hry, čehož SleepTeam využije.

V rámci ukázky hratelnosti se vývojáři pochlubili s dalšími záběry ze hry. A nutno podotknout, že hra vypadá skvěle. K dostání bude od 14. listopadu na Steamu.