Call of Duty: Black Ops 6 bude součástí Game Passu v den vydání

Call of Duty: Black Ops 6 bude dostupné v rámci Xbox Game Pass již od prvního dne vydání. Tuto informaci nedávno potvrdila oficiální aplikace Xbox, s potvrzením od Activisionu očekávaným 9. června.

Tato zpráva, která jistě nepotěší konkurenci, jako je PlayStation, byla sdílena několika hráči prostřednictvím oficiální aplikace Xbox. Insider Jez Corden následně potvrdil, že Call of Duty: Black Ops 6 bude součástí Xbox Game Passu v den svého uvedení na trh.

Vše se definitivně potvrdí 9. června na Xbox Games Showcase 2024, kde bude Black Ops 6 detailněji představeno. Hra je plánována na listopad, konkrétně na 25. listopadu, a očekává se, že bude dostupná i na starší generaci konzolí.

Příběh

Call of Duty: Black Ops 6 se má odehrávat během války v Perském zálivu, známé také jako První válka v Zálivu, která probíhala od srpna 1990 do února 1991. Děj se zaměří na invazi Iráku do Kuvajtu nařízenou Saddámem Husajnem a následné osvobození Kuvajtu mezinárodní koalicí vedenou Spojenými státy.