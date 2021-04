Call of Duty dorazí letos i příští rok na starší konzole

Majitelé dosluhujících konzolí mohou jásat. Nové Call of Duty vyjde i na jejich konzole. Dočkáme se ale kompromisů.

Letošní díl Call of Duty od studia Sledgehammer Games nás nejspíše zavede do druhé světové války. Spekuluje se o názvu WWII Vanguard. Hra samozřejmě dorazí na počítače a nové herní konzole Xbox Series a Playstation 5. Vývojáři ovšem hodlají podporovat i starší modely.

Letošní i nadcházející Call of Duty vyjde také na Xbox One a Playstation 4. U WWII Vanguardu to není až takovým překvapením. Konzole totiž vyšly před necelým rokem a jejich dostupnost je stále problematická. U příštího dílu, jež vyjde v roce 2022 to už může překvapit.

WW2 Vanguard is going to be held back so bad by previous generation consoles, and from my understanding they are planning previous gen for both Vangaurd and IW's next title. pic.twitter.com/PmokyHP0BU