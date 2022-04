Call of Duty Modern Warfare II potvrzeno, známe logo.

Jeden nenápadný obrázek potvrzující název připravovaného Call of Duty navnadil nedočkavé hráče po celém světě. Někteří už záběry ze hry viděli.

Letošní Call of Duty Modern Warfare II bude mít na starosti studio Infinity Ward, které se podílelo i na dílech Modern Warfare 1-3 z let 2007 až 2011. Aktuálně tým spravuje například zdarma hratelný battle royale Warzone.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz