Call of Duty: Modern Warfare III oficiálně potvrzeno!

Před nějakou dobou jsme psali o uniklých informacích, ve kterých bylo zmíněno připravované CoD: Modern Warfare III. Nyní se vše stalo realitou. Ještě tento rok se dočkáme nové hry od společnosti Activision.



Oficiální trailer toho ale moc neprozrazuje. V záběrech se ukazuje kapitán Price a Vladimir Makarov. Během ukázky zaznívá, že by se nepřátelé nikdy neměli pohřbívat zaživa, řeč přijde i na usekávání hadích hlav.

To je prozatím vše, co Activision vypustil do světa. Na podrobnější informace si budeme muset bohužel počkat. Existují však další náznaky, které vyplývají z nedávno uniklých obrázků z interní alfa verze. Podle všeho se vrátí klasická mini mapa a perky budou vázány na výbavu, což lze vnímat jako nový způsob, jak přimět hráče k utrácení za herní předměty.

Další informace o hře by mohly být odhaleny na eventu Call of Duty Warzone 2.0, zatím však není ohlášeno, kdy se tak stane.

Call of Duty: Modern Warfare III dorazí 10. listopadu. Můžeme jen spekulovat, ale hra se pravděpodobně objeví na stejných platformách jako Modern Warfare II, tedy na PC a konzolích Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 a PlayStation 5.