Call of Duty: Warzone přináší battle royale zdarma pro všechny

Novinka nakonec není přídavek pro Call of Duty: Modern Warfare, ale samostatná část. Vychází již 10. března pro počítače a herní konzole.

O příchodu populárního battle royale režimu do aktuálního Call of Duty: Modern Warfare se již nějaký čas spekulovalo. Activision nyní novinku odhalil trailerem a překvapil faktem, že bude samostatná a zdarma.

Novinka se jmenuje Call of Duty: Warzone a stáhnout ji bude možné již zítra - 10. března - pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. Majitelé Call of Duty: Modern Warfare budou moci stahovat o pár hodin dříve, žádná další omezení nejsou.

Hra nabídne dva hlavní režimy. Jedním z nich je Plunder, kde budou hráči na mapě sbírat peníze a druhý je klasické battle royale. Tvůrci zatím neupřesnili, jak přesně budou režimy fungovat.

Hráči se mohou těšit až na 150 vojáků na mapě, rozsáhlou a variabilní herní mapu Verdansk. Majitelé Modern Warfare budou mít ve Warzone odemčené předměty, které již odemknuli v původní hře.