Cenově dostupný výkonný herní notebook Lenovo Gaming L340

Při prvním pohledu na zavřený Lenovo Gaming L340 by vás rozhodně nenapadlo, že máte tu čest s herním strojem. Výrobce totiž zvolil hodně konzervativní design bez jakýchkoliv extra prvků. Tmavé kovové víko notebooku zdobí pouze menší logo výrobce a ani na zbytku těla nenajdete nic, co by prozrazovalo herní určení.

Po otevření a zapnutí si všimnete modře podsvícené klávesnice, která by mohla napovídat, ale opět z celkového pojetí nic nekřičí o herním určení. Lenovo Gaming L340 se tak po stránce designu skvěle hodí pro hráče, kteří hledají co možná největší jednoduchost.

Jednoduchý design se k notebooku hodí a působí elegantním dojmem. Za sebe bych klidně uvítal bílé podsvícení klávesnice místo modrého. Nyní se pojďme podívat na to hlavní, proč nad modelem Gaming L340 přemýšlet.

Jedná se totiž o herní notebook pro hráče, pro které je příznivá cenovka jedním z hlavních kritérií. Právě v tomto kontextu je fajn, že Lenovo nevyužilo "rozpočet” na extra designové vychytávky a radši se soustředilo na výbavu.

Použitý procesor Intel Core i5-9300H nabízí čtyři jádra a v Boost režimu zvládne pracovat až na frekvenci 4,1 GHz, takže to brzda vašemu hraní rozhodně nebude. Doplněn je rovnou 16 GB operační paměti typu DDR4, což vzhledem k ceně rozhodně potěší. Pokud prahnete po vyšším výkonu, můžete z portfolia Lenovo Gaming L340 zvolit také model s procesorem Intel Core i7.

Lenovo sáhlo po grafické kartě NVIDIA GeForce GTX 1650 se 4 GB paměti a hlavní část výbavy uzavírá rychlé 512GB SSD typu M.2 PCIe NVMe. Displej velikosti 15,6 palců nabízí standardní Full HD rozlišení a matný IPS panel, takže se na něj velmi příjemně kouká a spokojený jsem byl rovněž s barevným podáním.

Portová výbava obsahuje vše podstatné, co byste u levnější herního notebooku čekali a v tomto kontextu si extra pochvalu zaslouží zahrnutý USB-C port (konkrétně 3.1/3.2 Gen 1).

Hardware máme po teoretické části probraný, tak se pojďme podívat na tu praktickou. Pro herní test jsem zvolil Battlefield V, protože se stále jedná o dost populární a náročnou hru, která navíc běží na engine Frostbite, jenž používá většina her od Electronic Arts.

Battlefield V byl testován na nastavení "Medium”, které hra vybrala sama podle možností notebooku. Při hraní se průměrný počet snímků za vteřinu pohyboval okolo 45 bez výrazných poklesů s výjimkou hodně náročných scén. Hra i na střední nastavení grafické kvality vypadala velmi pěkně a necítil jsem potřebu snižovat detaily pro větší plynulost. Pokud ale považujete 60 FPS za standard, neměl by problém se na ně s troškou snahy dostat.

Pro otestování rychlostí disku posloužil CrystalDiskMark, takže klasika, co se benchmarku týče. Rychlosti jsou opět vzhledem k ceně stroje velmi dobré. Myslím, že každý dá přednost takto rychlému 512GB disku než třeba rychlejšímu 256GB modelu nebo kombinaci super-rychlého 128GB SSD a 1TB klasického HDD. I přesto však musím doplnit, že je k dostání i verze s 1TB SSD pro opravdové fajnšmekry.

Lenovo Gaming L340 ukazuje, že i levný herní stroj může dobře vypadat, nabídnout dobrý disk (rychlostí i kapacitou) a především si na něm kvalitně zahrajete. Dostupný je rovněž s poloviční operační pamětí, takže v případě kompromisu můžete ušetřit pár tisíc. Lenovo rovněž nabízí 17,3palcové varianty tohoto stroje.