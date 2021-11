Českého Kingdom Come: Deliverance se prodaly čtyři miliony kopií.

Titul od studia Warhorse si může na své konto připsat další pořádný milník. Historické RPG si za poslední rok připsalo milion prodaných kopií.

V červnu minulého roku byla do světa vypuštěna zpráva o třech milionech prodaných kopiích českého historického RPG Kingdom Come: Deliverance. O rok později zde máme další milník v podobě čtyř milionů prodaných kopií.

Some final news before the Q2 earnings release tomorrow. :)



Warhorse Studios $EMBRAC's Kingdom Come: Deliverance has now sold 4 million units since its release in February 2018, up from 3M units sold as of June 2020. pic.twitter.com/KdIq8Mq7kR