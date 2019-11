Česko má svůj vlastní reprezentační tým v eFotbale

Fotbalová asociace České republiky se rozhodla vkročit do světa esportu a založila vlastní efotbalovou reprezentaci - eRepre. Budoucí reprezentanti budou mít možnost účastnit se prestižních mezinárodních soutěží pořádaných UEFA či FIFA a reprezentovat na nich české národní barvy v obou populárních fotbalových hrách - Pro Evolution Soccer i FIFA.

Esport zažívá v posledních letech velký boom. Vstup do gamingového prostředí byl proto pro FAČR jedním z důležitých kroků. "Potenciál a trend esportu je zcela nezpochybnitelný. Je to cesta jak oslovit mladou generaci a jak u ní budovat vztah k fotbalu. Rozhodli jsme se proto založit vlastní efotbalovou reprezentaci. Drtivá většina vyspělých fotbalových zemí již své reprezentace v efotbale má, a protože jsou na příští rok naplánovány dva významné mezinárodní turnaje, jejichž kvalifikací bychom se rádi zúčastnili, je nejvyšší čas začít hledat naše reprezentanty," uvedla Iveta Vondrová, ředitelka oddělení reprezentace.

V roce 2020 proběhnou dva prestižní mezinárodní turnaje:

• UEFA eEURO 2020 (ve hře Pro Evolution Soccer 2020 od společnosti Konami)

• FIFA eNations Cup 2020 (ve hře FIFA 20 od společnosti EA Sports)

V plném proudu jsou již kvalifikace v PES 2020. Čeští hráči Pro Evolution Soccer zde bojují o účast na finálovém turnaji, z něhož vzejdou dva reprezentanti, kteří se na jaře 2020 zúčastní kvalifikace o eEURO. Finálový turnaj eEURO proběhne v Londýně v červenci 2020 a ve hře je celková odměna 100 tisíc dolarů.

Svoji turnajovou premiéru v PES 2020 si v první kvalifikaci odbyl také známý hráč T9Laky, který se spolu s dalšími účastníky pustil do boje o místo v eRepre. Postup mu však překazil hráč Balogh. On a trojice Aldain, KillDalos a Thomasdjr11 se nakonec stali prvními postupujícími do finálového turnaje.

Během jara příštího roku má eRepre zároveň na programu výběr reprezentantů ve hře FIFA a kvalifikaci na eNations Cup 2020, který je ekvivalentem mistrovství světa.

"Věříme, že motivace reprezentovat vlastní zemi je dostatečně vysoká pro to, aby se do kvalifikačního turnaje zapojilo co nejvíce hráčů. Našim reprezentantům navíc plánujeme poskytnout odpovídající servis a podporu, abychom společně dosáhli co nejlepších výsledků. Na druhou stranu musí hráči vnímat, že reprezentovat je závazek - i proto představujeme kodex hráče eRepre, který je důležitou osvětou směrem k podpoře aktivního sportování a zdravého životního stylu" doplnila Vondrová.

Další informace, podrobnosti o eRepre a možnost registrovat se do turnajů naleznou hráči na webu www.erepre.cz.

Přehled akcí eRepre v roce 2019 ve hře Pro Evolution Soccer 2020: