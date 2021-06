Český hit Kingdom Come: Deliverance vyjde na Nintendo Switch.

Husitské RPG od studia Warhorse se podívá na novou platformu. Kingdom Come: Deliverance dorazí na Nintendo Switch.

Studio Warhorse a vydavatelství Koch Media včera oznámilo novou informaci ohledně u nás velmi dobře známého titulu Kingdom Come: Deliverance. Hra se podívá na konzoli Nintendo Switch. S předělávkou titulu na přenosnou konzoli pomůže studio Saber Interactive, které má na svědomí třeba Zaklínače 3 na Switch.

Due to your overwhelming feedback. the unthinkable becomes thinkable!! In collaboration with @TweetsSaber, #KingdomComeDeliverance is coming to the Nintendo Switch. pic.twitter.com/zztWhNhjgs