Chcete hry zdarma? Stačí sledovat reklamy. Takhle jednoduše bychom mohli získat Game Pass

Už v roce 2024 by Microsoft mohl světu představit novinku, jak získat Game Pass zcela zdarma. Nyní už jen záleží, jak dopadne průzkum mezi hráči.



Hry zdarma v dnešní době? Ty víceméně dostáváme především na Epic Games Store, sem tam něco málo na Steamu či GOGu. Nějak se ale zapomíná na konzolisty, kteří tituly zdarma dostává pouze v rámci předplatného. Co takhle ale získat celý Game Pass bez toho, aniž bychom zaplatili jedinou korunu? Právě to by se mohlo stát skutečností už v roce 2024.

Podle nedávného vyjádření finančního ředitele Microsoftu Tima Stuarta, to vypadá, že bychom mohli velmi jednoduše využívat služeb Game Passu zdarma, a to sledováním 15minutových reklam během hraní. Prakticky by to mohl fungovat jako v případě sledování televize, kde každou chvíli vyskočí reklamy, o které bohužel nestojíme, vytrpět je ale musíme.

Game Pass výměnou za reklamy

Microsoft provedl průzkum mezi uživateli Xboxu v rámci Insider Programu, kde zjišťoval, zdali by hráči stáli o Game Pass zdarma výměnou za sledování například 15minutových reklam. Otázka na Vás, preferovali byste raději Game Pass bez reklam za měsíční poplatek, nebo byste raději využili této služby zdarma s tím, že by na vás vyskakovaly reklamy?