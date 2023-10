Chování naprogramovaných NPC postav v GTA 6 bude mnohem realističtější. Prozrazuje to zbrusu nový patent

Tentokrát tu nemáme spekulaci, ale fakt. Rockstar Games si v dubnu letošního roku nechal zaregistrovat patent, ve kterém prakticky prozrazuje chytrost NPC postav. Co všechno 11 stránkový dokument zmiňuje?

Nové Grand Theft Auto již mělo být několikrát odhaleno, nakonec se ale vždy přihodilo něco, co překazilo plány. Co je s novým GTA nyní nevíme, nicméně máme pro vás jednu skvělou informaci. Uživateli Redditu s přezdívkou @Tobbelobben30 se podařilo najít záznam o patentu, který v dubnu letošního roku zaregistrovalo Rockstar Games. V záznamu pak můžeme vidět, že patent je určený pro Grand Theft Auto a Red Dead Redemption.

Patent nese jméno "System And Method for Virtual Character Locomotion". Rockstar Games jeho detaily rozepsal do 11 stránkového dokumentu. Ten popisuje něco, co jsme v open-world hrách ještě neviděli. NPC ve hrách nyní budou reagovat na okolí mnohem více, než dříve. Vylepšené budou mít i animace a celkové reakce a chování. Reagovat budou například na počasí, pokud prší, budou se schovávat nebo utíkat do svých domovů. Stejně tak v případě, když budou zranění, zkrátka, budou se umět přizpůsobit aktuální situaci kolem.

A nemá jít pouze o obyčejné obyvatele Vice City. Jinak se budou chovat a chodit například policisté nebo gangsteři. I NPC budou chytří a sami umí "odhadnout", za jakou překážku se rozumně schovat, nyní mluvíme hlavně o výšce okolních coverů.

Co se týče odhalení hry, tak bylo interně odložené. Klidně by se ale mohlo objevit na The Game Awards 2023. Tuto letos poslední akci budou tradičně sledovat miliony lidí po celém světě, naprosto ideální příležitost.

Grand Theft Auto 6 nás vezme zpět do Miami, ve kterém jsme se proháněli už v díle Vice City. Kromě toho údajně přibude i druhé město. Hrát bychom pak měli za dvě různé postavy, ženskou a mužskou. Těšit se máme na pokročilou fyziku vozů, animací, obrovský otevřený svět a větší zaměření na potápění a stealth. Hra poběží na vylepšeném Rage Engine, který můžeme znát z Red Dead Redemption 2.