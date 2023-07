Chystá EA remake hry NFS: Most Wanted? Herečka pravděpodobně prozradila i datum vydání

Herečka Simone Bailly, která ztvárnila policistku v původním Need for Speed: Most Wanted, s největší pravděpodobností prozradila, že se chystá remake tohoto legendárního titulu od společnosti EA.



Mnoho zahraničních redakcí se povšimlo příspěvku na Twitteru a Instagramu herečky, ještě než jej stačila smazat. "Remake Need For Speed: Most Wanted vyjde v roce 2024," napsala na své sociální sítě, kde pokračovala: "Lajkujte a komentujte, pokud chcete vidět Crosse (Dean McKenzie) a jeho parťačku (Simone Bailly) lovit ty nejhledanější."

Další podrobnosti však herečka nezveřejnila. Zahraničním redakcím se nepodařilo získat nějaká další vyjádření od jiných osob spjatých s NFS: Most Wanted či jakékoliv informace potvrzující toto vyjádření. Herečka v příspěvku zmínila účty Electronic Arts a studio Criterion Games, které stálo za úspěšným dílem i jeho restartem v roce 2012. Simone tento příspěvek okamžitě stáhla ze svých sociálních sítí.

Spekulace o možném remaku původního dílu z roku 2005, přiživuje i fakt, že EA v roce 2020 vydala předělávku dílu Hot Pursuit. Ten se u herních kritiků setkal s převážně kladnými ohlasy.