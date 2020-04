Čtveřice her zdarma včetně Just Cause 4 a Uncharted

Vlastníci konzole Playstation mají možnost si přidat do knihovny Uncharted. PC hráčům Epic Games zase nabízí poslední Just Cause.

Tento týden se rozdávají opravdu povedené hry. Nejprve Ubisoft přišel s nabídkou přivlastnit si zdarma a navždy Assassin's Creed 2 a nyní naděluje i Sony. Herní série Uncharted patří mezi klenoty pro Playstation. První díl s názvem Uncharted: The Nathan Drake Collection obsahuje několik přídavků k základní hře a můžete si ho přidat do knihovny do 5. května.

Krom Uncharted je k dispozici i méně náročná a relaxační hra Journey. Obě hry naleznete v oficiálním obchodě pro PlayStation.

Počítačoví hráči by pak měli navštívit Epic Games Store. Od 16. dubna zde naleznete Wheels of Aurelia a hlavně Just Cause 4. Akční hra s otevřeným světem vyšla necelé dva roky zpátky a stále přináší špičkové grafické podání a hodiny zábavy.