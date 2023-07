Další hra ze série Assasin's Creed by měla dorazit už v příštím roce

I přes to, že Ubisoft má v plánu vydat na začátku října nového Assasina s názvem Mirage, tak se na povrch dostávají informace o přípravě pokračování této úspěšné série.



Prozatimní název Assisina, který by měl přistát už příští rok nese pojmenování Codename Red. Hra nás zavede do feudálního Japonska a bude navazovat na Assasin's Creed Valhalla. Opět půjde o rozsáhlé akční RPG s otevřeným světem. Očekávat můžeme daleko propracovanější a detailnější herní svět i postavy v něm.

Má jít o plnohodnotný přechod na nové konzole, který bude doprovázen dynamickým světem vyvíjecím se kolem hráče, realistickými animacemi postav a komplexnějším prostředím.

Novinář Tom Henderson zveřejnil nepotvrzené informace o hře a Codename Red by se měla výrazně zaměřit na plížení se kolem nepřátel. Nemá chybět ani ukrývání těl, zhasínání světel a schovávání se ve stínech nebo vysoké trávě. Vývojáři pravděpodobně nabrali inspiraci ze známých her jako jsou Splinter Cell nebo Hitman. Podle novináře máme očekávat hned dvě hratelné postavy, samuraje a nindžu. V roli samuraje by se měl ukázat africký uprchlík, ninždou se stane žena. V této chvíli jde pouze o spekulace, ale nejde však o první informaci, která poukazuje na vydání hry.

Skutečnost o vydání hry byla podpořena příspěvkem na Twitteru, kde jeden z uživatelů zveřejnil informace nalezené na platformě LinkedIn. Zveřejnila ho pracovnice Ubisoftu, která se stará o byznysový rozvoj a navazování vztahů s partnery.

It looks like a few months ago the Business Development and Brand Partnership teams at Ubisoft were looking for sponsorship partners for #AssassinsCreed Codename Red in 2024, which could act as a partial confirmation of the game actually being planned for 2024 at the moment! pic.twitter.com/m7mq2z3Gp5