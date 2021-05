Další ukázka Far Cry 6 již brzy? Datum vydání se odhalí možná již tento týden

Únik informací poukázal na vydání nového traileru očekávaného Far Cry 6. Ukázka by měla dorazit již tento týden.

Far Cry 6 mělo původně vyjít již v únoru letošního roku. Velmi optimistické datum vydání bylo ale posunuto na neurčité datum. Podle odhadů příjmů pro letošní fiskální rok ale Ubisoft s vydáním v tomto roce počítá. Kdy se tedy hry dočkáme? To zjistíme možná již v pátek večer.

Far Cry 6 trailer/interview embargo ends May 28th at 10:15 AM PDT/ 19:15 CEST. Check our YouTube video for the ins and outs: https://t.co/sz6OqIfAG7 #FarCry6 pic.twitter.com/WzVpmFZDt9