Další velká aktualizace pro No Man’s Sky upravuje soubojový systém

Tvůrci No Man’s Sky si přichystali další várku úprav a nového obsahu pro No Man’s Sky. Tentokrát došlo na úpravu systému boje, nové výzvy a hru rozšíří také velký robot.

No Man’s Sky přineslo při vydání velké zklamání. Nyní jde o jednu z nejlepších her, která nabízí stovky hodin zábavy a stále nový obsah. Ten přitéká přímo na naše obrazovky i v aktualizaci Sentinel.

Autoři z Hello Games tentokrát mění soubojový systém, který by měl být dynamičtější, plynulejší a zábavnější. Kromě nových zbraní a vybavení se do hry dostanou také noví sentinelové. Jde o velké roboty s různou specializací. Někteří ustojí velké množství poškození, jiní opravují své kolegy a chrání.

Hra si prošla i drobným vizuální vylepšením, jde zejména o efekty a světelné paprsky. Hráči mohou vyzkoušet nové výzvy a při svém putování narazí také na Hardframe Mecha. Tento velký robot by měl představovat pořádnou výzvu pro hráče.

Titul No Man’s Sky navíc v létě dorazí také na přenosnou konzoli Nintendo Switch. Autoři přirovnávají port hry k menšímu zázraku. Aktualizace je již dostupná vlastníkům hry, a to zcela zdarma.