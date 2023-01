Databáze her pořádá další ročník Herní výzvy.

Začátek roku s sebou přináší množství akcí. Někdo si dává předsevzetí, která ve spoustě případů stejně nevyjdou. Pak tu jsou různé webové stránky, které vás k plnění vašich cílů donutí. Jednou z nich je Herní výzva, ve které musíte dohrát co nejvíce her.

Česká Databáze her už několik let pořádá tzv. Herní výzvu, ve které jde o to, dohrát co nejvíce rozličných titulů v jednom roce. Letos se pořádá už osmý ročník a na ty, kteří se chtějí zapojit, čeká deset kategorií, a to v hardcore a klasické variantě.

Vaším úkolem bude dohrát za rok 2023 určité tituly, které sedí na kategorie níže. Pokud výzvu splníte, komentářem se můžete zapojit do slosování o několik zajímavých cen, například o kupon v hodnotě 1000 Kč do herního obchodu Xzone.

Klasická varianta

Karbaník - Dohraj hru, jejíž hlavní náplní je hraní karet a obsahuje kampaň.

Debut - Dohraj prvotinu vývojáře, který má na Databázi pět a více vydaných plných her.

Císařův pekař / pekařův císař - Dohraj hru, ve které hraješ za postavu z panovnické rodiny.

Země vycházejícího slunce - Dohraj hru od japonských vývojářů.

Báje a legendy - Dohraj hru, ve které se vyskytuje mytologická bytost ze starověku.

Sága pokračuje - Dohraj hru, která je třetím dílem v sérii.

Silnější přežije! - Dohraj hru, ve které se objevují survival prvky.

Pero mocnější meče - Dohraj hru ve které hraješ za spisovatele, novináře nebo knihovníka, případně postavu, která s některým z nich během celé hry úzce spolupracuje.

Období páry a petroleje - Dohraj hru, která je zasazená do steampunku.

Před naším letopočtem - Dohraj hru, která vyšla v období deseti let před vznikem Databáze.

Hardcore, těžší varianta

Karbaník - Dohraj hru, ve které se nachází hraní karet, ale není hlavní náplní hry.

Debut - Dohraj prvotinu vývojáře, který má na Databázi 10 a více vydaných plných her.

Císařův pekař / pekařův císař - Dohraj hru, ve které hraješ za postavu řemeslníka.

Země vycházejícího slunce - Dohraj hru, která se převážnou část herní doby odehrává v Japonsku.

Báje a legendy - Dohraj hru, ve které ovládáš mytologickou bytost ze starověku.

Sága pokračuje - Dohraj hru, která je čtvrtým nebo vyšším dílem v sérii.

Silnější přežije! - Dohraj hru, ve které jsi nucen se vyhýbat hrozbě, bez možnosti útoku či bránění se.

Pero mocnější meče - Dohraj hru, která se řadí do žánru vizuálních románů.

Období páry a petroleje - Dohraj hru, která je zasazená do dieselpunku.

Před naším letopočtem - Dohraj hru, která je starší než Databáze o více než deset let.

Do Herní výzvy se každoročně zapojují hráči napříč platformami a ceny jsou každý rok dost zajímavé.