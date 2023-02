Dead Island 2 je gold a vyjde o něco dříve

Očekávaný druhý díl série Dead Island je gold, což znamená, že je připraven k vydání a jeho vývoj už tak nic neohrozí. Aby si tvůrci na sebe upletli bič, původní datum vydání zkrátili o týden.

Na Dead Island 2 se čeká už velmi dlouhou dobu. Nejdříve se o vývoj pokoušeli od roku 2014 vývojáři ze studia Yager, kteří projekt oznámili na tehdejší E3. Poté otěže převzali Sumo Digital a po nějaké době Dambuster. Ti se minulý rok pochlubili s ukázkou a tím, že hra je stále ve vývoji.

You asked for it, you got it. Dead Island 2 went gold and it's coming out a week early.

See you in HELL-A on April 21, 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/8Gu28bIcUS