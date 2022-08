Dead Island 2 vyjde v únoru, prozradil Amazon

Po mnoha odloženích a téměř zapomnění to vypadá, že druhý díl Dead Island opravdu vyjde. Mělo by se tak stát v únoru příštího roku, jak ukazuje zalistování v obchodě Amazon.

Obchodní gigant Amazon přišel nechtíc s informací, že Dead Island 2 dorazí na trh 3. února. Titul byl hodně dlouho odkládán, předěláván a nějakou dobu se na něm vůbec nepracovalo.

