Dnes vychází slovenská verze GTA

Dnes mají hráči možnost vydat se do virtuálních ulic Bratislavy. Na scénu přichází slovenská verze "GTA" pod názvem Vivat Slovakia, která nás přenese zpět do 90. let minulého století. Obsah článku zůstává nezměněn.

Pojďme společně prozkoumat bratislavské ulice. Dnes vychází slovenská městská akce Vivat Slovakia, která nás zavádí zpět do vzrušujících 90. let minulého století. O samotné hře jsme již mluvili hodně, ale dnes máme podrobnosti, které by vás mohly zajímat při dnešním uvedení na trh.

Vivat Slovakia bude k dispozici ke koupi a stažení na Steamu od 18. dubna 2024 - 14:00 našeho času. Je však třeba zdůraznit, že jde o předběžný přístup, který nezahrnuje veškerý plánovaný obsah. Můžeme se těšit na první část "vivat kazety", která zahrnuje:

Herní svět Bratislavy

První polovinu příběhových misí

Slovenský dabing (a CZ/EN titulky)

Vybrané StartLab odměny

Rádiovou stanici LFO a vlastní hudbu

Více než 50 dobových vozidel

Vedlejší aktivity

Cyklus den/noc

Podporu ovladačů

A novinkou je, že jednu z postav ve hře nadabuje populární slovenský rapper, Michal "Ego" Straka. Kromě něj nebudou chybět ani další známá jména, jako jsou Rudo "Čavalenky" Danihel, Majo Labuda nebo Kristína Svarinská. Vivat Slovakia je k dostání na Steamu za 26€.