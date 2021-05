Do Call of Duty by měl dorazit Terminátor, Rambo i John McClane

Call of Duty: Warzone se přesunulo do éry osmdesátých let a tvůrci toho chtějí náležitě využít. Ve hře proto nejspíše potkáme řadu popkulturních osobností dané doby.

Nová sezona v Call of Duty: Warzone přesunula dějiště bojů do minulosti. Ocitli jsme se na mapě z 80. let, která skrývá úplně nové možnosti. Vývojáři z Activision toho chtějí náležitě využít a Verdansk zaplnit popkulturními narážkami.

Do hry se tak zřejmě podívá Rambo, kterého si samozřejmě zahrál Sylvester Stallone. Dorazí také Bruce Willis v roli Johna McClanea ze Smrtonostné pasti. Spekuluje se i o Terminátorovi, což by znamenalo příchod Arnolda Schwarzeneggera. Toto všechno nejsou malá jména a tvůrce hry jejich využití rozhodně bude stát nemalé peníze. Vzhledem k popularitě Call of Duty by to ale neměl být problém.

Coming to Call of Duty: Warzone...



1980s Characters:

• John McClane

• Rambo

• The Terminator



New Operator:

• Antonov



New Weapons:

• AMP63: Pistol

• Baseball Bat: Melee



Midseason Event:

• New LTMs, Rewards, & More pic.twitter.com/aQ6XmZiCA6 - Warzone News (@WarzoneIntel) May 8, 2021

Zatím jde o pouhé spekulace, nicméně mnoho náznaků přímo z oficiálních účtů na sociálních sítích láká právě na tyto postavy. Zasazení Verdansku do 80. let tomu rovněž hraje do karet.