Do Game Passu přichází nové hry. Tentokrát se dočkáme starších pecek a novinek

S příchodem druhé poloviny srpna přichází oznámení her pro Game Pass. Microsoft oznámil, že tentokrát půjde jen o čtyři hry. Ve všech případech jsou však poměrně příjemné, tudíž počet vyvažuje jejich zajímavost.



Již včera byla do Game Passu vydaná Xbox verze druhého Everspace, jsou přidávání hry tentokrát dvě starší a dvě nové. Konkrétně to jsou:

Firewatch - 17. srpna ( Cloud, Xbox a PC ): adventura vývojářů z Campo Santo, která vás zavede do chráněného národního parku,

( ): adventura vývojářů z Campo Santo, která vás zavede do chráněného národního parku, The Texas Chain Saw Massacre - 18. srpna ( Cloud, Xbox a PC ): asymetrická multiplayerová hra založená na slavném hororu z roku 1974,

( ): asymetrická multiplayerová hra založená na slavném hororu z roku 1974, Sea of Stars - 29. srpna ( Cloud, Xbox a PC ): připravovaná akční RPG, která je příběhem dějově předcházejícího dříve uvedeného dílu ke skvělé akci The Messenger,

( ): připravovaná akční RPG, která je příběhem dějově předcházejícího dříve uvedeného dílu ke skvělé akci The Messenger, Gris - 5. září (Cloud, Xbox a PC): plošinovka španělského studia Nomada, která si zakládá na prezentaci a uměleckém přístupu. Pokud jste ji nezkusili, určitě ji věnujte svůj čas, neboť vám během svých 3 až 4 hodin ukáže divy.

Z těchto 4 her vychází do Game Passu právě dvě z nich. A to Texaský masakr motorovou pilou a Sea of Stars. Druhá z nich navíc vychází i do PlayStation Plus na úrovni Extra a Premium.

Následně šest her, které se brzy odporoučí z Game Passu, jsou to:

Black Desert ( Cloud a Xbox ),

( ), Commandos 3 - HD Remaster ( Cloud, Xbox a PC ),

( ), Immortality ( Cloud, Xbox a PC ),

( ), Nuclear Throne ( Cloud, Xbox a PC ),

( ), Surgeon Simulator 2 ( Cloud, Xbox a PC ),

( ), Tinykin (Cloud, Xbox a PC).

Tyto všechny hry opouští službu najednou na konci tohoto měsíce, tedy 31. srpna. Den až dva nato už tradičně dojde ovšem k oznámení dalších nových přídavků, takže katalog znovu naroste i přes tyto absence.