Do The Sims 4 bude přidáno ještě poslední DLC, zaměří se na chovatele zvířat

Herní série The Sims dostane poslední velké DLC před vydáním nového titulu, který by měl přistát za několik let, dle vlastních slov vydavatelé.

Na serveru Sims Community byly zveřejněny detaily z nadcházejícího DLC, které se zaměří na koně, ovce a další hospodářská zvířata. Dodatek do hry ponese název Horse Ranch a hráči si díky němu budou moci otevřít vlastní ranč s koňmi, ovcemi a dalšími hospodářskými zvířaty.

Horse Ranch vás přenese do zcela nového světa zvířat. Budete si moci koupit koně, o kterého se můžete starat a také na něm jezdit. Čistota, sklízení trávy a plodin na jejich krmení, hnojení rostlin a výroba vlastního nektaru bude jednou z hlavních rysů rozšíření této hry. Horse Ranch doplňuje nynější DLC zvané Život na venkově. Tam si můžete pořídit slepice, krávu, lamy a králíky.

Jde již o 14. rozšíření hry od vydavatele EA a dle nepodložených informací, toto DLC dorazí na herní platformy 31. srpna a bude stát 900 korun.