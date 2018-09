Dodatečný obsah pro Assassin's Creed: Odyssey vezme hráče objevovat Atlantidu

Ubisoft oznámil, na co se mohou hráči letošního pokračování těšit v rámci sezóny dodatečného obsahu. Připraveny jsou také rozšíření zdarma.

Začátkem příštího měsíce vychází nový díl Assassin's Creed série a hráče vezme do antického Řecka. Vydavatel Ubisoft aktuálně oznámil, co má v plánu přinést jako dodatečný obsah pod permanentkou Season Pass. Nabídne dvě příběhová rozšíření a starší hry série v přepracovaném kabátku.

Trošku netradičně budou obě příběhová rozšíření rozdělená na epizody. První se jmenuje Legacy of the First Blade. Začne vycházet v prosinci a ve třech epizodách budeme moci bojovat po boku "legendy” v podobě prvního asasína.

Druhý balíček dorazí někdy na jaře příštího rok a opět ve třech epizodách. Jmenuje se The Fate of Atlantis a vydáme se v něm pátrat po bájné Atlantidě. Tvůrci slibují spoustu překvapení, dobrodružství a nových nepřátel.

Součástí Season Pass dále budou také přepracované verze her Assassin's Creed 3 a Liberation. Znovu si tak budete moci projít tyto starší díly série. Časem by se měly prodávat samostatně.

Kromě placených přídavků bude také obsah zdarma. Mezi nimi třeba série příběhových úkolů, jenž vám ještě blíže ukáže antické Řecko. Ve hře budou také pravidelné denní a týdenní výzvy.

Assassin's Creed: Odyssey vychází 5. října pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.