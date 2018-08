Dost netradiční hra nabídne hráčům už letos roli včely

Čeká na vás obří svět, který uvidíte z miniaturní perspektivy. Studio dokonce připraví příběhový režim či možnost hraní na rozdělené obrazovce.

Spousta her se snaží přinést unikátní nápad a je to i případ nově odhaleného Bee Simulator. Této chystané hře zkrátka originalitu upřít nejde. Tvůrci se rozhodli udělat včelu hlavní postavou a vzít hráče do včelího světa.

Prostředí hry inspiroval Central Park z New Yorku a jak ukazuje první upoutávka, zájemci se mohou těšit na rozlehlý herní svět, který navíc z perspektivy malé včely dostává úplně jiný nádech.

S příběhovém režimu nás čeká péče o úl, včetně jeho ochrany před různým nebezpečím. Tvůrci zároveň vyzdvihují absenci násilí, čímž se Bee Simulator stává vhodnou hrou pro všechny věkové skupiny.

Další herní režim je zaměřený na prozkoumávání herního světa a celkově relax. Zkrátka zde vás nebude nic tlačit kupředu. Posledním je režim rozdělené obrazovky pro dva hráče, pro něj tvůrci připravili speciální herní mapu.

Bee Simulator vyjde někdy tento rok pro počítače. Později se dostane na herní konzole PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch.