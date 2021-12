Dragon Age 4 se zaměří na příběh a režim pro jednoho hráče

Nový přírůstek do rodiny oblíbených fantasy titulů Dragon Age je stále zahalený tajemstvím. Přesto vývojáři odhalili pár zajímavostí.

Nový Dragon Age 4 se zaměří na příběhovou kampaň. Ta bude zřejmě jediným herním režimem. Na internetu v uplynulých měsících kolovaly obavy, že by tvůrci přešli na live-service model, tedy dlouhodobě podporovanou online hru. Jenže osud titulu Anthem byl pro studio EA jasným znamením, že tudy cesta v tomto žánru nevede. Dragon Age 4 tedy podle všeho prvky pro hraní s více hráči nepřinese.

Oficiální text na stránkách hry pak tuto domněnku jen potvrzuje.

"Když už mluvíme o stavění nových světů a tvoření příběhů, chceme, abyste věděli, že stále tvrdě pracujeme na vývoji dalšího singleplayerového zážitku ze světa Dragon Age. Moc se těšíme na příští rok, kdy vám budeme moct prozradit více…,"

