Druhá řada seriálu The Last of Us dorazí do dvou let

Krátce po konci první řady seriálu The Last of Us se herečka ztvárňující postavu Ellie ozvala s přibližným termínem premiéry druhé řady. Na tu si přibližně dva roky počkáme.

Seriál The Last of Us má za sebou první řadu a z velké části pozitivní reakce od publika vybízejí k natočení druhé série. Ta by měla mapovat události druhého herního dílu. Part II byla relativně kontroverzní, ačkoliv titul i přesto obdržel velmi vysoká hodnocení. Podle tvůrců má druhá řada vyvolat v divácích podobné emoce.

Herečka Bella Ramsey, která v roli Ellie patří k hlavním postavám seriálu nedávno komentovala vydání druhé řady. Podle ní začne natáčení na přelomu letošního a příštího roku. Premiéra by měla dorazit o rok později, tedy ke konci roku 2024 nebo začátkem roku 2025.

HBO zatím toto tvrzení nikterak nekomentovalo. Jedná se ostatně pouze o odhad herečky.