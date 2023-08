Důvěryhodný zdroj upozorňuje na remaster Quake 2. Hra by mohla být zveřejněna už příští týden

V červnu se objevily záznamy z jihokorejské ratingové databáze, která naznačovala možné vydání vylepšené verze slavné akce Quake 2. Pravděpodobně během příštího týdne se dozvíme více.



Zprávu má na svědomí osvědčený vynašeč informací billbil-kun, který na serveru Dealabs potvrzuje, že bude remaster klasické střílečky představen během QuakeConu, který startuje 10. srpna.

Ani on si však zatím není jistý, zda bude skutečně označen jako "Remaster", ve hře je také termín "Enhanced". Leaker údajně viděl použití obou názvů.

Stejně jako vylepšený první díl série Quake by i dvojka měla dorazit na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch. Billbil-kun se také domnívá, že by hra měla rovnou zamířit do Game Passu.

Nezbývá už nic jiného, než počkat na další víkend, kdy se mezi 10.-13. srpnem QuakeCon koná.