Dvě hry zdarma na Epic Games – dobrodružná hra z prostředí vývoje her a oddechovka

Na Epic Games Store nalezneme i tento týden pár her zcela zdarma. Opět se jedná o méně známé, leč zajímavé tituly.

Nabídka her zdarma na Epic Games Store na další týden zahrnuje dva zajímavé tituly. Prvním je 3 Out of 10, EP 1: Welcome To Shovelworks. Dlouhý název skrývá dobrodružnou hru s prvky humoru. Přidáte se k partě vývojářů videoher jako animátor a prožijete zde komické i opravdu zvláštní chvíle.

Druhá hra nese název Wilmot’s Warehous. Opět jde o nenáročnou nezávislou hru, při které budete řešit různé netradiční hádanky. Zahrát si můžete i ve více hráčích. Ideální třeba jako virtuální náhrada za křížovky.

Oba tituly jsou zdarma dostupné až do 13. srpna. Poté je nahradí Remnant: From the Ashes a The Alto Collection.