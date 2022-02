Dwayne Johonson natáčí film podle hry, mohlo by jít o Call of Duty

Herec Dwayne Johnson přezdívaný jako "The Rock" před nedávnem sdílel, že pracuje na filmové adaptaci herní série. Podle posledních informací by mohlo jít o střílečku Call of Duty.

Dwayne se v rozhovoru pro Men’s Journal nechal slyšet, že pracuje na novém filmu inspirovaném videoherní sérií. Bohužel nemohl sdělit, o jaký titul konkrétně jde. Údajně by ovšem mělo jít o nejhustějších a největší hru, kterou roky hrál.

Na internetu se okamžitě rozvířila řada spekulací, o jaké sérii to Rock mluví. Půjde o God of War? Nakonec se spekulace přiklánějí spíš ke Call of Duty. Legendární střílečka měla okolo roku 2015 získat filmovou adaptaci. Z této myšlenky následně sešlo.

S Dwaynem by adaptace CoD jistě přitáhla nové fanoušky. Herec si přitom v roce 2005 zahrál v hororovce Doom a v roce 2018 měl premiéru snímek Rampage inspirovaný hrou.

Aktuálně jsou filmové a seriálové herní adaptace trendem. Před pár dny získalo ukázku seriálové Halo, do kin míří Uncharted a zapomínat nemůžeme ani na Zaklínače a kreslený Arcane ze světa League of Legends.

Komedie Free Guy s hercem Raynem Reynoldsem odkazovala na hry a herní popkulturu včetně streamerů. Zapomínat nesmíme ani na film Warcraft na Mortal Combat nebo Tomb Raidera.