EA chystá nový titul UFC 5, v září bychom se měli dozvědět více

Poslední hra od vývojářů z Electronic Arts ze série UFC vyšla už v roce 2020. Možné je, že si na další díl počkáme ještě do dalšího roku.

O návratu UFC se spekulovalo už v loňském roce. Údajně měla hra vyjít v létě letošního roku. Hra bude ale odhalena až po letních prázdninách, očekává se vydání nejdříve během zimy, případně začátkem roku 2024. Vydání hry může být v úvahu společně s placenou akcí UFC 300, která se bude konat na konci března dalšího roku.

Insider a novinář Tom Henderson dříve psal, že restart Fight Night byl pozastaven, aby se všichni vývojáři mohli zaměřit na EA Sports UFC 5. Předchozí díl vyšel v srpnu 2020 pro PlayStation 4 a Xbox One. Delší pauza je pochopitelná vzhledem k horším uživatelským hodnocením posledních titulů.

Pro EA Sports budou následující měsíce značně krušné. Mimo zmíněné UFC 5 se také chystá odhalení fotbalové hry EA Sports FC 24, která je nástupce úspěšné FIFA 23.

