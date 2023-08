EA představila obal hry NHL 24

EA Sports se chystají na oficiální představení traileru nového NHL 24. Ten přijde už 16. srpna, ale mezitím vyšla informace, který hokejista se objeví na obalu hry.



Hráčem bude tento rok obránce Cale Makar, hrající za Colorado Avalanche. Vítěz Stanley Cupu z roku 2022 se touto informací pochlubil na svém Twitteru a podělil se rovněž o boxart. Dle jeho slov je nadšený a je to pro něj velká čest.

Couldn't be more excited to be on the cover for #NHL24. Honored to have this opportunity, @EASPORTSNHL.



Watch the full reveal 8/16 📷https://t.co/uVPywww7ge pic.twitter.com/DE5oRp4UdB - Cale Makar (@Cmakar8) 14. srpna 2023

V rozhovoru pro ESPN pak Makar prozradil, že to pro něj byl wow moment, protože s těmito hrami vyrůstal. Makar je teprve třetí obránce za posledních 20 let, který se probojoval na obal hry NHL od EA Sports. Před ním to byli Dion Phaneuf (NHL 09) a P.K. Subban (NHL 19).

NHL 24 bude oficiálně představeno na Youtube kanále EA Sports, zítra 16. srpna od 17:00 našeho času.

Byl oznámen i playtest pro hráče, který startuje 21. srpna a bude trvat do 27. srpna. Hra vyjde na platformy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Xbox One. Celá hra by poté měla vyjít v říjnu.