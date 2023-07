EA Sports FC 24 schytává na sociálních sítích pořádnou kritiku za nepovedené detaily hráčů na přebalu hry

EA zveřejnila první oficiální trailer nástupce série FIFA. Hráči nešetří kritikou a hojně zesměšňují oficiální obal hry z ultimátní edice.



Nedávno jsme ve článku zmiňovali, že by hra měla vyjít na konci září. Už 13. července se dozvíme, kdy to opravdu bude. Ve čtvrtek od 18:30 si můžete pustit oficiální stream z představení hry EA Sports FC 24.

Trailer byl vygenerován Frostbite enginem a nejedná se o gameplay. Video dává jasně najevo, že by mohlo dojít k zápasům smíšených týmů v rámci režimu FUT jak prozrazovali leakeři. Tuto možnost už má EA odzkoušenou z NHL 23, kde bylo možné přidat ženy do týmu HUT. Leakeři také potvrzují, že ústřední postavou se stane hráč Manchesteru City, Erling Haaland, ale nebude sám. Kromě traileru totiž EA odhalila také úvodní fotografii k Ultime Edition a chytře zde zvýrazňuje fakt, že i přes oddělení od FIFA mají i nadále licence všech významných soutěží na světě.

The stars of The World’s Game are in the club.



Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFC pic.twitter.com/zEzGWdbHwa