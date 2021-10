Elden Ring se odkládá na únor

Velmi očekávané RPG Elden Ring bylo odloženo o více jak měsíc. Autoři podcenili velikost celého projektu a na dokončení potřebují více času.

Titul Elden Ring od studia From Software a Bandai Namco Games patří mezi asi nejočekávanější hry poslední doby, bohužel ani jemu se nevyhnulo odložení. Původní datum vydání bylo posunuto z 21. ledna na 25. února. Došlo tedy k odkladu o více než měsíc.

Autoři odůvodnili odklad velkou hloubkou strategických možností a otevřeným světem. Oba prvky předčily očekávání tvůrců a vyžadují více času k dokončení.

Important message:



ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov.



The #ELDENRING Team