Electronic Arts kupují studio, které stojí za závodními hrami F1 a Dirt.

EA oznámilo často spekulovanou událost, totiž nákup herního studia Codemasters. Tvůrci sérií Formule 1, Dirt a Project Cars se nyní připojí k DICE a Respawn Entertainment jako součást EA Studios.

Velké nákupy v herním odvětví nekončí. Studio Electronic Arts oficiálně uzavřelo akvizici britského Codemasters. Celková suma obchodu se vyšplhala na 1,2 miliardy dolarů, v přepočtu 25,7 miliard korun.

We're excited to welcome @Codemasters to the EA family! 🚗💨 pic.twitter.com/y3yYB94vmF