Elite Dangerous a PC Building Simulator ve slevě na Humble Bundle

Balíček Humble Bundle občas skrývá opravdu zajímavé hry za super cenu. Tentokrát se dostalo na simulátory a mezi nimi najdeme dvě známé a velice povedené hry.

Středobodem Super Simulator balíčku je jistě titul Elite Dangerous. Jedná se o velmi povedený vesmírný simulátor s otevřeným světem, vesmírnými koráby a nekonečnými možnostmi. Vžijete se do pilota vesmírné lodě a zbytek je na vás. Můžete těžit, převážet materiál, lovit piráty nebo se stát pirátem. Možností je mnohem více, a i za průzkum nových hvězdných soustav budete odměněni. Elite Dangerous normálně stojí okolo 30 euro a v Humble Bundle ho získáte za necelých osm.

Krom poletování v Elite Dangerous dostanete za 8 euro i We. The Revolution, theHunter: Call of the Wild a Radio Commander. Nemenší balíček za euro, který je součástí i všech dražších, obsahuje Treasure Hunter Simulator a 911 Operator.

Druhou známou hrou je pak PC Building Simulator. Ne každý má peníze na stavbu nového počítače a pro milovníky herního železa je tohle skvělý titul k zabavení i získání dalších znalostí. V PC Building Simulatoru nebude vaším cílem jen skládat nové počítačové sestavy, ale rovněž je i opravovat a zjišťovat různé chyby. Za necelých 13 euro k tomu dostanete i dodatek do hry TheHunder: Call of the Wild s názvem Silver Ridge Peaks.

V nejdražším balíčku získáte všechny zmíněné hry na Steam. Zároveň můžete svoji zaplacenou částku rozdělit mezi vývojáře a charitu.

Akce končí ve čtvrtek večer a minimálně Elite Dangerous a PC Building Simulator stojí za zvážení.