Epic Games bude v prosinci rozdávat hry zdarma

Epic Games Store rozdává každý týden zajímavou nabídku her. Protože Vánoce jsou každoročně něčím neotřelým a speciálním, tato společnost se rozhodla, že každý den od určitého data v prosinci bude nabízet jednu hru zdarma na každý den.

Společnost Epic Games rozdává každý týden nějaké hry zdarma. Nezapomíná se přitom ani na významné celosvětové svátky, kdy se fanoušci mohou těšit na nějakou speciální událost. Minulý rok Epic přišel s rozdáváním hry zdarma, a to každý den od půlky prosince do Vánoc.

S informací jako první přišel známý leaker (člověk, co přijde s únikem často jako první) s přezdívkou billbil-kun on na fóru stránky Dealabs. Podle jeho informací totiž od 15. prosince až do 5. ledna bude slevová akce, ve které si budete moci pořídit obrovské množství her se slevou.

Samotnou informací poté potvrdil Epic Games, který na svých stránkách uvedl, že vánoční slevová akce skutečně potrvá v tomto časovém rozmezí a dle všeho bude zachován i systém z minulého roku, kdy Epic nabízel od 15. do 29. prosince celkem patnáct her zdarma, jednu na každý den.

Vyzvednete si jednu z her? A máte v plánu nějakou koupit?