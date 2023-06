Epic Games nabídne tento týden realistickou loveckou hru zdarma

Epic Games každý týden rozdává hry zdarma. Tentokrát na vás čeká lovecká hra theHunter: Call of the Wild a strategie Champions of the Forgotten Realms.

Epic Games si před prázdninami připravilo našlapanou hru o lovení divoké zvěře. Ve hře se stanete špičkovým lovcem díky široké škále možností, od luků až po pušky. Každá z nich má jiný typ střeliva a hodí se pro zvířata různých velikostí, je jen na vás, abyste si našli své oblíbené a pravidelně procvičovali svůj cíl, zatímco budete počítat s větrem i pádem kulky. Kromě toho máte k dispozici různé vábničky a vůně, které vám umožní nalákat váš cíl směrem k vám a vytvořit perfektní místo, kde můžete usmrtit svou kořist.

Hra nabízí i možnost si zastřílet se svými přáteli. Je jen na vás, zdali se rozhodnete spolupracovat nebo soutěžit proti sobě, protože ve hře je několik výzev a častých loveckých akcí, kterým se můžete věnovat. theHunter: Call of the Wild nabízí i placené dodatky do hry, přes různé lokace až po zbraně. Pokud hrajete se spoluhráčem, tak stačí, aby dodatek vlastnil pouze jeden z vás.

Mimo jiné nabídne Epic Games zdarma i Dungeons & Dragons strategii Idle Champions of the Forgotten Realms. Obě hry si bude možné vyzvednout dnes od 17 hodin.