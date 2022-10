Epic Games nabízí fantasy a postapokalyptický svět.

Epic Games a jeho hry zdarma. Ó ano! Přichází další týden a další dvojice her zadarmo. Tentokrát se jedná o vylepšenou edici jedné starší hry a také postapokalyptickou krajinu v jednom fantasy RPG.

Zatímco minulý týden hráči chytali trochu depresivní vlnu s hrami zdarma od Epicu (připomeneme, že se jednalo o Darkwood a barevný ToeJam & Earl: Back in the Groove!), nyní jediné, co nachytáte, je vlna radiace. Epic Games totiž nabízí další hry zdarma.

Fallout 3: Game of the Year Edition

První jmenovanou hrou je Fallout 3 ve speciální edici. V roce 2008, což je i rok vydání, hra obdržela ocenění Game of The Year (hra roku), přičemž jako menší poděkování vývojáři vytvořili kompletní edici. Ta kromě základní hry zahrnuje i všechny dodatky, a nabízí tak porci zábavy na dlouhé hodiny.

Fallout si můžete vyzvednout zde.

Evoland Legendary Edition

Musíme ale uznat, že postapokalyptické krajiny jsou poněkud... depresivní, zvláště v sérii Fallout. Pokud vás tak radiace nebere, Epic myslí i na vás a nabízí vám legendární edici hry Evoland. Jedná se o RPG žánr, který je zařazen do fantasy světa. Do své knihovny si hru můžete přidat na tomto odkazu.

Nabídka platí do příštího čtvrtka, tedy do 27. října.