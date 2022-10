Epic Games nabízí horor a barevný svět

Epic Games každý týden rozdává dvojici her zdarma a nejinak tomu je i druhý říjnový týden. Od 13. října do 20. října si můžete aktivovat jednu potemnělou survival hru a jednu barevnou kooperační hříčku.

Zatímco minulý týden byla k dispozici dvojice metalových her s názvem Rising Hell a Slain: Back from Hell, tento týden si s nabídkou od Epic Games trochu odpočinete. I když záleží na tom, jak to vezmete.

Darkwood

První hra s názvem Darkwood je novým nahlédnutím pod pokličku hororů a přežívání. Hra od studia Acid Wizard vám ukáže, že váš nejlepší kámoš není ryba z Hledá se Nemo, ale denní světlo, během kterého můžete prozkoumávat krajinu a připravovat se na náročnější část, a to noc. V tu vám hrozí opravdové nebezpečí. Hru aktivujete zde.

ToeJam & Earl: Back in the Groove!

Naprosto ale pochopíme, pokud na vás zmíněná hra bude moc temná a těžká. Jako terapeut vám totiž poslouží druhá hra v seznamu s názvem ToeJam & Earl: Back in the Groove!, kterou vyvíjelo studio HumaNature Studios. Hýří přitom barvami a nabízí jak zábavný singleplayer, tak povedenou hru více hráčů a kooperační režim. Aktivaci provedete na tomto odkazu.

Obě hry mají skvělá hodnocení a aktivací skutečně nic nezkazíte. Oba tituly si můžete vyzvednout do 20. října.