Epic Games rozdává dvě hry zdarma

Na Epic Games Store je nyní možné bezplatně získat dvě hry: závodní arkádovku Redout 2 a strategii Idle Champions of the Forgotten Realms. I když je Idle Champions běžně free to play, hráči získají bonusové předměty navíc. Obě hry jsou dostupné zdarma do 20. června.

Rozdávání her na Epic Games Store pokračuje, a tentokrát mohou uživatelé bezplatně stáhnout závodní arkádovku Redout 2, která je známá svou rychlou a intenzivní hratelností v dystopickém sci-fi světě. Hra nabízí režimy pro jednoho i více hráčů, včetně kariéry a kompetitivního módu. Redout 2 získala pozitivní hodnocení, s průměrem 78 bodů od kritiků na Metacriticu a 6,8 bodu od hráčů.

Spolu s Redout 2 je k dispozici i strategická hra Idle Champions of the Forgotten Realms, která je inspirována pravidly Dungeons & Dragons. I když je hra běžně zdarma, Epic Games Store nabízí několik bonusových předmětů, jako exkluzivní skiny a bedny se zlaťáky. Tato čtyři roky stará strategie nabízí dobrodružství v univerzu Dungeons & Dragons a přidává další hodnotu pro hráče, kteří ji aktivují přes Epic Games Store.