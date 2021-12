Epic Games rozdávají na závěr roku celou trilogii Tomb Raider.

Vyvrcholení vánočního rozdávání je tu. Epic Games nám nadělují kompletní trilogii Tomb Raidera. Vyzvedávat všechny tři díly v kompletních edicích můžete celý týden.

Internetový obchod Epic Games Store každý rok nabídne při svátcích opravdovou herní lahůdku zdarma. Letos jsme si museli počkat až do samého závěru, ovšem o to lepší je. Až do čtvrtka 6. ledna 17.00 můžete zcela zdarma stahovat všechny tři díly restartované série Tomb Raidera.

S Larou Croft si tak projdete proměnou od nevinné rozpačité archeoložky, kterou byla na začátku prvního dílu z roku 2013, až po zkušenou odbornici na vykopávky a přežití v divočině.

V obchodě můžete stahovat původní díl Tomb Raider v Game of the Year edici se všemi rozšířeními. Na něj následně navázalo pokračování Rise of the Tomb Raider, jež lze stahovat ve verzi k 20letému výročí Lary Croft. Nakonec zde máme neméně povedený díl Shadow of the Tomb Raider v definitivní edici.

V rámci všech dílů na vás čeká nejen velmi pestré dobrodružství, ale i řada nástrah, překážek a logických úkolů. Vaším úkolem bude nejen přežít, ale nalézt i odpovědi na historii jednotlivých civilizací a rodiny Croftů.

Všechny tři hry se pyšní velmi vysokým hodnocením, nadprůměrným grafickým zpracováním a skvělou atmosférou. Žádný by vám tedy v knihovně neměl chybět. Trojici dobrodružných her pak doporučujeme projít v chronologickém pořadí.

Čas na vyzvednutí máte do 6. ledna. Po konci akce vám všechny hry v knihovně zůstanou. Stahovat můžete i pouze díly, které vám chybí.