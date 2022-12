Epic Games uspokojí s novou nabídkou stratégy a vývojáře

Nabídka posledního listopadového týdne byla poměrně zajímavá. protože pro fanoušky Hvězdných válek nabídla hru Star Wars: Squadrons, která sbírala jedno dobré hodnocení za druhým. Jakou nadílku mají pro fanoušky vývojáři tento čtvrtek?

Minulý týden nabízel internetový obchod Epic Games povedenou hru z univerza Hvězdných válek. Star Wars: Squadrons ale tento týden vystřídá dvojice strategických her. Na co se hráči mohou těšit?

Fort Triumph

Na hře s názvem Fort Triumph pracovali izraelští vývojáři CookieByte Entertainment, kteří jsou očividně velcí fanoušci akční tahové strategie XCOM. Jejich hra je totiž dost inspirovaná právě XCOMem a k tomu všemu je zasazena do fantasy světa, který jako by z oka vypadl Heroes of Might and Magic.

Hru si můžete aktivovat na tomto odkaze.

RPG in a Box

Na RPG in a Box pracoval jeden jediný vývojář, a to Justin Arnol. Titul je poměrně unikátním zážitkem, protože nabízí i nezkušeným programátorům, aby si vytvořili svou vlastní hru. Přestože RPG in a Box má nějaké limitace, titul nevypadá vůbec špatně.

Aktivaci můžete provést zde.

Nabídka je dostupná až do 8. prosince, kdy RPG in a Box a Fort Triumph vystřídá něco jiného.