Epic naděluje zdarma logickou dobrodružnou hru The Spectrum Retreat.

Pravidelné nadělování od Epic Games Store pokračuje. Tentokrát si po celý týden můžeme vyzvednout titul The Spectrum Retreat od Dan Smith Studios.

Dobrodružná hra zasazená do nedaleké budoucnosti. Takto by se dal popsat The Spectrum Retreat. Ocitnete se v tajemném hotelu The Penrose, odkud zdánlivě není úniku. Vaším úkolem je tak samozřejmě dostat se ven. V cestě vám stojí logické úlohy, mnohdy na vizuální bázi.

Celkové hodnocení hry se drží velmi vysoko. Na Steamu se recenze hráčů označují pojmem Spíše kladné. Hra vyšla v létě roku 2018, čemuž odpovídá velmi dobré technické provedení i vzhled.

Samozřejmě hru doprovází i příběh, který si vychutnáte z pohledu první osoby. Hra obvykle stojí okolo 13 eur, ve slevě pak necelých pět. Na Epicu ale můžete po celý týden získat titul zcela zdarma. Po skončení akce vám hra zůstane v knihovně.