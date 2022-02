Epic rozdává dobrodružnou plošinovku s logickými prvky zdarma

Herní obchod Epic opět obměnil svoji nabídku titulů zdarma. Tento týden se dostala řada na graficky velmi hraví titul Yooka-Laylee.

Od 3. do 10. února si na stránkách Epicu můžete vyzvednout hru Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Jde o druhý a zatím poslední díl série Yooka-Laylee od Playtonic. Studio nicméně na pokračování již pracuje.

Yooka-Laylee je 2,5D hrajou, která kloubí princip bočního pohledu plošinovek a 3D modelů postav i světa. Hra láká nejen na velmi podařenou grafiku, ale i vysokou obtížnost, která představuje výzvu. V titulu nalezneme i řadu hádanek.

Ačkoliv se hra Yooka-Laylee již v akci objevila, přesto byste ji neměli minout. Příští týden bude následovat 3D dobrodružná hra o přežití s názvem Windbound.