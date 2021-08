Epic rozdává skvělou příběhovku A Plague Tale zcela zdarma.

Opět zde máme novou nabídku od Epic Games, která tentokrát skrývá jeden videoherní klenot. A Plague Tale: Innocence by vám rozhodně v knihovně nemělo chybět.

Ve čtvrtek internetový herní obchod Epic Games Store přidal do nabídky her zdarma titul, který rozhodně potěšil nejednoho fanouška dobrodružného žánru. A Plague Tale: Innocence sice vyšlo již v roce 2019, přesto se do dnešního dne řadí mezi nejlepší dobrodružné hororové hry. Studio Asobo vyprodukovalo pro mnohé takový herní klenot. Vysoká hodnocení od recenzentů i hráčů to jenom dokazují.

A Plague Tale: Innocence vás zavede do roku 1349. Francouzským královstvím zmítá mor a Amicii a jejího mladšího brášku Huga pronásleduje Inkvizice. Během cesty vesnicemi zpustošenými nemocí musejí spojit síly s dalšími dětmi a vypořádat se se záplavou krys. Jejich dobrodružství tím začíná a období nevinnosti končí.

Epic Games Store nabízí tradičně i druhou hru. Tou je Minit a jméno v tomto případě není náhodné. Dobrodružný titul se točí okolo myšlenky jedné minuty. Na hru se můžete podívat v ukázce níže, má přesně jednu minutu.

Obě hry jsou na Epicu zdarma do čtvrtka. Po skončení akce vám v knihovně zůstanou.