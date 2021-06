Epic rozdává zdarma postapokalyptickou strategii Frostpunk.

Nová nabídka od Epic Games Store zaujme všechny příznivce survival i budovatelských strategií. Velmi povedený a originální titul Frostpunk je na týden zcela zdarma.

Frostpunk se odehrává v alternativní historii po výbuchu sopky, která zatemnila oblohu a způsobila globální ochlazení. Ve hře se ujmete roli vůdce města, které je poslední na Zemi. Vaším úkolem je ochránit obyvatelstvo před krutou zimou a postupně se rozrůstat.

Originální titul v žánru budovatelských strategií působí velmi svěžím dojmem i díky zasazení do minulosti. Vaše cesta totiž začíná v 19. stoletím. Kromě rozrůstání nového Londýna se postaráte i o expedice do okolí a zkoumání nových technologií. Frostpunk se obvykle prodává za cenu okolo 600 Kč. Pokud máte účet na Epic Games Store, můžete si hru přidat do knihovny zcela zdarma až do 10. června. Po skončení akce vám titul zůstane.