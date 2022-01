Extrémní rychlosti v malém balení - Samsung SSD 980 PRO.

Ceny rychlých SSD klesají, a proto je ideální čas zvážit koupi nového úložiště nebo alespoň rozšířit to stávající. Samsung SSD poskytují špičkové parametry a spolehlivost.

Rychlé NVMe disky díky klesající ceně a rozšířenosti postupně nahrazují klasické 2,5palcové SSD. O popularitě plotnových disků už nelze ani hovořit. Jejich odolnost dnes nesplňuje náročné požadavky, zvláště pokud hodláte počítač, konzoli nebo notebook často přemisťovat. Výhody SSD jsou tak jasné. Kromě vyšší spolehlivosti a odolnosti v reálném světě jsou ale i praktičtější. NVMe disk dneska můžete nainstalovat do notebooku, PC, konzole, externího rámečku, serveru a tento seznam by mohl celkem dlouho pokračovat.

Za příklad si vezměme velmi povedený Samsung SSD 980 PRO. Novinka od Samsungu se prodává ve dvou velikostech - 1 a 2 TB. I menší verze vám poskytne dostatek místa pro velkou herní knihovnu, video projekty nebo třeba grafické podklady. Díky nainstalovanému heatsinku se navíc nemusíte bát disk vložit do PlayStationu. Právě naopak, Samsung si pohlídal rychlosti i rozměry, a disk je tak ideální volbou k nejnovější konzoli od Sony. Interní úložiště rozšíříte během pár minut a hry se načítají snad ještě rychleji z SSD než z interního disku. PlayStation 5 má navíc k dispozici jen 667 GB paměti. I při koupi menšího 1TB modelu tak zvětšíte úložiště na více než dvojnásobek. Nikdo vám přitom nebrání sáhnout po 2TB verzi a mít doslova na roky vystaráno.

Aby se Samsung mohl chlubit podporou pro PlayStation 5, musel zajistit kromě rozvodu tepla skrze heatsink i další špičkové parametry. Obě velikosti disku tak jedou na rozhraní PCIe 4.0 x4 a standardu NVMe 1.3c. Rychlost sekvenčního čtení se vyšplhala na špičkových 7000 MB/s a zápis na 5 000 MB/s. Samozřejmě se nezapomnělo ani na velmi důležitou cache, která má v tomto případě velikost 1, respektive 2 GB.

Samsung SSD 980 PRO zapojíte do M.2 slotu na prakticky každé základní desce. Díky vysokým rychlostem můžete očekávat start počítače v řádu pár vteřin a krátké načítací časy u her. V závodní hře F1 2021 se na závodní okruh dostanete během pěti sekund. Velice náročná hra Metro Exodus Enhanced Edition se načte během 11 vteřin a další časovou smyčku v Deathloopu můžete odstartovat za 15 sekund. A to nemluvíme o extrémně rychlém přesouvání souborů, kopírování nebo načítání podkladů do video editorů.

SSD disk navíc takto zrychlí načítání her i u starších počítačů a přivede je k životu v době, kdy většina komponent stojí opravdu extrémně vysoké částky. Jedná se o jednu z nejlepších investic, pokud plánujete upgrade počítače. Není navíc náhoda, že se říká "čas jsou peníze". Zrychlení práce při používání rychlého NVMe SSD je totiž opravdu markantní a kratší načítací doby znamenají, že stihnete pracovní úkoly rychle a zbyde vám víc času na zábavu.

Samsung ke svým SSD přidává i software Magician, který monitoruje zdraví disku, optimalizuje výkon a chrání důležitá data. Jeho využití je čistě na vás, ale rozhodně se jedná o příjemný bonus, který se k prémiovému SSD hodí.

NVMe disk pomůže oživit i starší notebook. Právě ve stísněných prostorách je M.2 SSD jako ve svém živlu. Poměr fyzických rozměrů disku a kapacity je zkrátka nekompromisní. Většina notebooků dnes již nabízí M.2 slot a jde kolikrát o jedinou možnost, jak laptop vylepšit a přidat mu pár let života. Rychlé načítací časy a vysoké přenosové rychlosti využijete i zde.

Samsung patří mezi největší výrobce úložišť na světě a jejich disky se řadí mezi absolutní špičku co se týče technologií, parametrů i spolehlivosti. Proto je volba celkem jednoduchá. K model 980 SSD PRO navíc do konce ledna 2022 získáte také jeden nebo dva tisíce korun do PlayStation Store. Můžete si tak k disku koupit například hru dle svého výběru. SSD je k dispozici například na CZC.cz.